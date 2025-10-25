  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La notte scorsa

Ponte Colombo, passeggero ubriaco precipita dal ponte del traghetto

L'uomo, un quarantenne olandese, è caduto dal ponte atterrando su quello sottostante. È stato portato all'ospedale San Martino

croce verde porto incidente

Genova. Ha perso l’equilibrio a bordo del traghetto ed è caduto dal ponte piombando su quello sottostante, in quel momento fortunatamente deserto. L’incidente in porto è avvenuto venerdì sera, ferito un quarantenne olandese portato poi all’ospedale San Martino.

L’uomo, stando a quanto stabilito dai sanitari, era ubriaco, e il traghetto era ormeggiato a ponte Colombo. Non è chiaro come abbia fatto a cadere dal ponte: forse si è appoggiato, forse si è seduto, ma il risultato è stata una caduta che gli ha causato diverse fratture.

Soccorso dalla Croce Verde Genovese e dell’automedica inviata dal 118, è stato messo in sicurezza e accompagnato in ospedale. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.