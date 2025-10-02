Assi di forza, nuovo cantiere in corso Buenos Aires: una corsia occupata per venti giorni

Genova. Ha preso il via oggi, giovedì 2 ottobre 2025, una nuova fase dei lavori per la realizzazione del “Sistema Assi di Forza per il Trasporto Pubblico Locale” lungo Corso Buenos Aires. L’intervento comporterà una temporanea modifica della viabilità che resterà in vigore fino al prossimo 20 ottobre.

I lavori riguardano, in particolare, la realizzazione di un cavidotto di collegamento tra le sottostazioni elettriche SSE09 e quella in Viale Paolo Thaon di Revel. L’esecuzione delle opere comporterà l’occupazione della corsia di marcia lato mare in parte riservata al transito dei mezzi pubblici e usata per l’uscita da piazza Paolo da Novi.

L’ordinanza prevede due fasi lavorative distinte che si succederanno con l’avanzamento dei lavori. La prima interesserà il tratto di Corso Buenos Aires compreso tra Piazza Paolo da Novi e Corso Torino, mentre la secondo la parte della carreggiata corrispondente alla piazza stessa per la quale saranno garantiti passaggi veicolari in uscita. Sarà temporaneamente, quindi, soppressa la corsia più a destra, utilizzata per la preselezione per la svolta verso mare in corso Torino.