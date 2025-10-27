Il Pd boccia il “primo anno” di Bucci: “Voto zero su tutto, unica promessa mantenuta i nuovi assessori”

Genova. “Altro che un anno di successi: oggi Bucci ha celebrato il suo libro delle favole, del tutto scollato dalla realtà. Più che un voto tra 8 e 9 su tutto, siamo fermi allo zero in pagella”. Così il capogruppo del Pd Liguria Armando Sanna commentando le dichiarazioni di Bucci sul primo anno di mandato.

“Dove sono le infrastrutture, gli ospedali e le liste d’attesa azzerate? Bucci parla di risultati che non esistono e che vede solo lui e la sua giunta – prosegue Sanna -. Lo chieda ai cittadini liguri, che si scontrano con agende chiuse e visite fissate tra un anno, se davvero il problema delle liste d’attesa è stato risolto. Spieghi ai liguri che fine hanno fatto le promesse su infrastrutture e sanità, visto che lo stesso presidente, l’uomo del fare, ha dovuto ammettere lo stallo e l’insuccesso”.

“Dei nuovi ospedali non c’è traccia, nemmeno una prima pietra: solo propaganda elettorale. Da questa destra arrivano ancora una volta parole e promesse che sanno di beffa. In un anno non c’è stato alcun vero risultato. La Liguria è sempre più isolata e, nella sanità, l’unico dato in crescita è quello delle fughe fuori regione, che costano oltre 70 milioni di euro. Il buco di bilancio della sanità resta un mistero: esiste per tutti, tranne che per Bucci e la sua giunta , che lo fa sparire e riapparire come nel gioco delle tre carte”, conclude il capogruppo dem.

Poi, sui nuovi assessori che Bucci nominerà entro fine anno, interviene il segretario regionale Davide Natale: “Unica promessa che manterrà Bucci? La nomina dei nuovi assessori. Sulle poltrone non delude mai gli alleati. In un anno aumentati a dismisura poltrone e dirigenti. Uno ‘strapuntino’ per tutti. Ora tocca agli assessori e sullo sfondo rimane la riforma, che prevede la nomina dei sottosegretari. Una bulimia di incarichi di cui i liguri non sentivano di bisogno ma che sono costretti a pagare”.