Che colpo

Pesca da record a largo di Voltri: preso all’amo branzino da 7 kg

Autore dell'impresa il pescatore Alessandro Nervi: una misura eccezionale per un pesce che mediamente pesa 5 kg

Generico ottobre 2025

Genova. Il mar Ligure ha regalato un’emozione indimenticabile ad Alessandro Nervi, socio della ASPDS Pra’ Sapello 1952. Durante una battuta di pesca a traina al largo della zona di Voltri, Nervi ha messo a segno una cattura davvero eccezionale: un magnifico branzino (o spigola) del peso impressionante di 7 chilogrammi.

Un esemplare di queste dimensioni è considerato una vera rarità per le nostre coste e testimonia la vitalità, seppur sorprendente, dei fondali liguri. Come confermato dallo stesso Alessandro Nervi, si tratta di “una misura eccezionale per il tipo di pesce”, che solitamente raggiunge il peso medio di 5 chili.

La cattura, effettuata dalla barca, ha richiesto senza dubbio abilità e pazienza, trasformando una normale mattinata di pesca in un momento da incorniciare. Un successo che riempie d’orgoglio l’ASDPS Pra’ Sapello 1952, circolo che da anni promuove la passione per la pesca e il mare nel Ponente genovese.

branzino record
