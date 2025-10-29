Bordilli espulsa dal consiglio comunale, la maggioranza fa quadrato attorno al presidente Villa

Genova. Dopo la bufera scoppiata attorno al caso della capogruppo della Lega Paola Bordilli, espulsa dal consiglio comunale di martedì e fatta uscire dall’aula dalla polizia locale, la maggioranza a Tursi fa quadrato attorno al presidente del consiglio Claudio Villa, di cui invece – l’opposizione – ha chiesto le dimissioni criticandone fortemente la gestione dell’aula.

“Esprimiamo solidarietà al presidente del consiglio comunale Claudio Villa, che ha gestito nel rispetto delle regole l’ennesimo momento di forte tensione in aula – si legge in una nota congiunta di Pd, Lista Salis, Avs, M5s e Riformiamo Genova – il suo comportamento è stato corretto e conforme al ruolo istituzionale, garantendo la prosecuzione dei lavori consiliari nonostante le continue provocazioni”.

“Dover arrivare all’allontanamento di un consigliere è sempre un fatto negativo per l’istituzione, ma è inaccettabile che una parte della destra continui a trasformare il confronto politico in scontro personale – continua la nota – prima si alzano i toni e si interrompe il regolare svolgimento dei lavori, poi si tenta di passare per vittime: un copione ormai consueto che nulla ha a che vedere con il rispetto del dibattito democratico”.

“Il consiglio comunale deve restare un luogo di confronto civile e di rispetto reciproco, non di violenza verbale o propaganda fuori tempo massimo. Un ringraziamento alla polizia locale per la correttezza e la professionalità dimostrate. Vederla intervenire in uno spazio che dovrebbe essere presidio di confronto democratico colpisce ancor più chi, come noi, ha sempre concepito le istituzioni come luoghi di parola, non di tensione. È un segnale che non può essere ignorato”, concludono dalla maggioranza.