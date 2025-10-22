Bonus badanti e babysitter, Pd: “La Regione risponde a metà delle richieste, bisogna fare di più”

Genova. “Delle 1.398 domande presentate per il bonus badanti la risposta è arrivata per solo 705 famiglie, mentre per il bonus babysitter, su 464 richieste ne sono state accolte solo 238. Ancora una volta questa giunta a parole dice di voler sostenere le famiglie e soprattutto le donne, su cui, purtroppo, grava maggiormente il carico di cura, mentre nei fatti si limita all’ordinaria amministrazione”. Così i consiglieri regionali Katia Piccardo, anche vicecapogruppo Pd, Roberto Arboscello e Carola Baruzzo.

“Questi strumenti sono importanti tasselli nel sistema di welfare che permettono a chi lavora di poter conciliare gli impegni professionali con la famiglia – continuano i dem -. Rispondere a meno di mille domande su quasi duemila, di cui solo 71 risultano quelle non ammissibili, è indicativo che si sta facendo troppo poco. Serve più impegno e più risorse per dare risposte a tutta la platea degli aventi diritto alla richiesta, nessuno escluso”.

“Come gruppo Pd insieme alle opposizioni in Regione, proprio per il supporto alle famiglie, nella scorsa legislatura abbiamo anche presentato una proposta di legge per i caregiver, che permetterebbe alla Regione di dotarsi di una misura strutturata e non a spot per sostenere chi deve occuparsi della cura di un familiare, ma la giunta non ha mai calendarizzato la discussione ed è tutto ferma”.

“Come sono ancora in ritardo i rimborsi per i bonus asili nido, che, non solo vengono erogati dopo che le famiglie hanno dovuto sostenere i costi, ma non arrivano mai nei tempi promessi, costringendo i genitori ad affrontare spese spesso gravose nella speranza che poi la richiesta vada a buon fine. Serve più impegno, chiediamo che venga calendarizzata al più presto la Pdl da noi presentata, che vengano stanziati ulteriori fondi per accogliere le domande rimaste inevase per i bonus babysitter e badanti e che si eroghino i fondi per gli asili nido in tempi brevi”, concludono i consiglieri Pd.