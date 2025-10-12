Bogliasco “Comune Europeo dello Sport 2027”: il borgo ligure premiato da ACES Europe

Bogliasco. Bogliasco, il pittoresco borgo marinaro del Golfo Paradiso noto anche per ospitare il campo sportivo della Sampdoria, è stato ufficialmente insignito del titolo di “Comune Europeo dello Sport 2027”.

La prestigiosa designazione è stata conferita dalla Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, ACES Europe. L’annuncio è arrivato direttamente dal Sindaco di Bogliasco e deputato, Luca Pastorino.

“Un riconoscimento che porta il paese del Golfo Paradiso, unico candidato ligure, a divenire un benchmark a livello europeo grazie al lavoro delle tante associazioni sportive del territorio, ricco di impianti sportivi, discipline, luoghi di aggregazione sportiva,” ha commentato con orgoglio Pastorino. Il Sindaco ha sottolineato come il premio sia un onore e un riconoscimento dello “sforzo quotidiano di tutte le realtà sportive di Bogliasco”, rendendo il comune, pur avendo meno di 5mila abitanti, “competitivo e riconosciuto a livello europeo.”

Il Presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, ha motivato la scelta lodando la politica sportiva del comune ligure. “Siamo lieti di designare ufficialmente Bogliasco come Comune Europeo dello Sport per l’anno 2027,” ha dichiarato Lupattelli. “Congratulazioni per il prestigioso riconoscimento, che il Comune si è guadagnato grazie al lodevole esempio di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, favorire l’integrazione sociale, facilitare la promozione del rispetto. Il vostro Comune ha dato prova di una politica sportiva esemplare, vantando sport e strutture lodevoli, mostrando programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività.”