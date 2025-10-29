Blitz vandalico al Firpo occupato: nella notte svuotati gli estintori e danneggiato il materiale scolastico

Genova. Continua il momento di tensione nelle scuole genovesi. La scorsa notte, infatti, si è verificato un atto vandalico all’interno del liceo Firpo, a Marassi, dove un piccolo gruppo di ragazzi si è introdotto nella scuola, occupata da un paio di giorni, e ha svuotato alcuni estintori per poi rovesciare a terra del materiale editoriale.

Secondo le prime informazioni il blitz è stato compiuto poco dopo le 23 da quattro o cinque persone, giovani, che si sono introdotti nell’edificio, pare senza episodi di violenza contro altri coetanei presenti all’occupazione, per poi dare vita ad una serie di danneggiamenti per fortuna di lieve entità.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e la digos ma i vandali già si erano dileguati. Le forze dell’ordine, dopo aver raccolto alcune testimonianze, stanno procedendo con i primi rilievi per capire la dinamica dei fatti e provare a risalire all’identità dei responsabili del gesto.

Gesto che, nelle scorse ore, era stato “anticipato” in una chat di studenti, dove alcuni partecipanti avevano lanciato l’allarme per una possibile “spedizione” proprio al Firpo, poi concretizzatasi nelle ore successive. Estintori svuotati anche al Rosselli-Bergese 24 ore prima, gesto – ma in questo caso non è emerso che si sia stato un blitz di esterni, ha messo fine all’occupazione appena cominciata.