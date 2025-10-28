  • News24
Che botta

Bisarca scontra auto e provoca tamponamento senza poi fermarsi: tre feriti in A7

Sul posto la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l'Italia e il soccorso stradale. Rallentamenti alla viabilità.

Genova. Alle 11:45 la Croce Bianca Genovese, con l’ambulanza è intervenuta in A7 direzione Nord, nel tratto fra Genova Ovest e lo svincolo di Genova Est (nei pressi del Viadotto S. Giorgio) per un incidente stradale con tre feriti.

Per cause da accertare, una bisarca in ripartenza da un’isola di traffico ha scontrato un’autovettura in transito, senza fermarsi né prestare soccorso. L’auto, nel frenare bruscamente, è stata tamponata da una seconda vettura che la seguiva, fermando la corsa a pochissimi metri dal muraglione a margine della carreggiata.

Una famiglia composta da bambino di 20 mesi, fortunatamente illeso, madre di 39 anni e padre di 44, entrambi con colpo di frusta conseguente alla frenata, è stata ospedalizzata in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Stessa sorte per la passeggera dell’altra vettura coinvolta, una 32enne con lieve trauma cranico; illeso il conducente. Sul posto la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e il soccorso stradale. Rallentamenti alla viabilità.

