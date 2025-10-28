Bisarca che trasporta due tir si incastra sulla rampa delle Casaccie sotto la sopraelevata Aldo Moro

Genova. Una grossa bisarca che trasportava due altri tir è rimasta incastrata sulla rampa che dalla sopraelevata porta in via delle Casaccie. L’incidente è avvenuto poco prima della 9.30 di questa mattina e ha gettato nel caos il traffico della zona.

Secondo le prime informazioni, il conducente del tir ha imboccato la sopraelevata uscendo dal casello di Genova Ovest: una volta sulla carreggiata verso levante, è poi uscito dalla rampa che porta in centro, colpendo con il carico l’impalcato della Aldo Moro.

L’impatto, secondo alcuni testimoni, è stato molto forte, per cui è probabile che dopo la rimozione del tir si proceda alle verifiche di sicurezza della struttura. Il camion è poi tornato in retromarcia sulla sopraelevata, scortato, per poi uscire alla Foce, dove la polizia locale lo ha atteso, paletta alla mano, per tutte le verifiche e i verbali del caso.

L’episodio si è aggiunto ad un incidente avvenuto in precedenza alla Foce che ha costretto la polizia locale a chiudere per qualche decina di minuti l’accesso alla sopraelevata: l’episodio, avvenuto poco prima delle nove ha coinvolto un’auto e due scooter e ha richiesto l’intervento del 118, che ha trasportato i due scooteristi in codice giallo all’ospedale San Martino, e della polizia locale, la quale ha dovuto chiudere la rampa per i rilievi e la rimozione dei mezzi, causando notevoli disagi al traffico cittadino.