Bavari, la protesta dei residenti per le strade pericolose: “Anziano caduto per una buca, non riusciamo a tornare a casa”

Genova. I residenti di via al Poggio di Bavari e via Basciari tornano a far sentire la propria voce, lanciando l’allarme per alcune strade divenute impraticabili e pericolose. Una situazione di grave degrado “fotografata” in una lettera di protesta mandata ad autorità e amministrazione locale: una condizione che di fatto ha reso “inagibile il percorrimento per le persone anziane che vi abitano”.

Alla protesta si aggiunge la segnalazione di un episodio che in qualche modo rende evidente l’urgenza di un intervento: “Recentemente un residente è caduto a causa del dissesto dell’asfalto, riportando lesioni fisiche”, si legge nella lettera. A seguito dell’incidente, il cittadino coinvolto ha sporto “formale denuncia per i danni subiti”.

Da qui la rabbia dei residenti che, nonostante le “numerose segnalazioni precedenti e rassicurazioni presentate sempre in periodo elettorale,” non hanno ancora visto un intervento di messa in sicurezza della zona. “Le condizioni attuali rendono impossibile l’arrivo di eventuali soccorsi alle abitazioni – si legge nella lettera che infine chiede un – intervento immediato e risolutivo per la messa in sicurezza delle vie in questione” definendo “inaccettabile che una situazione di evidente pericolo per la pubblica incolumità venga ignorata per così tanto tempo”.

La risposta del Municipio Media Valbisagno

A raccogliere l’appello il presidente del Municipio IV Media Valbisagno Lorenzo Passadore: “La segnalazione è arrivata forte e chiara – commenta a Genova24 – grazie al coordinamento dell’assessore al lavori pubblici Massimo Ferrante, abbiamo chiesto un preventivo ad Aster per una zona la cui logistica è particolarmente ostile dal punto di vista della cantierizzazione e della logistica, cosa che si traduce in costi molto elevati”.

Costi che però non impediranno l’intervento. “Abbiamo preso l’impegno per il ripristino della percorribilità della strada e della relativa messa in sicurezza. Entro l’anno possiamo dire che i lavori partiranno, con interventi mirati per garantire al più presto la completa fruibilità della strada e la tutela dei cittadini”.