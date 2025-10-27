  • News24
Sviluppo economico

Pronto un nuovo bando della Regione Liguria a sostegno di progetti cooperativi

Tra le iniziative ammissibili a contributo rientrano attività legate a formazione, ricerca, innovazione e cultura cooperativa

computer pc

Genova. Centomila euro a sostegno del mondo cooperativo ligure. “Una misura con cui proseguiamo, dopo esser stati i primi a livello nazionale ad approvare un piano d’azione dedicato, il percorso di valorizzazione della cooperazione ligure, settore che rappresenta un pilastro dell’economia sociale e della crescita sostenibile regionale – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, commentando il nuovo bando approvato nell’ambito della legge regionale 19/2010 -. Sostenere chi quotidianamente rappresenta un punto di riferimento per la categoria significa dare forza e continuità a un modello di impresa che mette al centro il lavoro e la partecipazione”.

Tra le iniziative ammissibili a contributo rientrano attività legate a formazione, ricerca, innovazione e cultura cooperativa.

Le domande potranno essere inviate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dal 30 ottobre al 10 novembre via PEC a protocollo@pec.regione.liguria.it, utilizzando la modulistica presente sul sito di Regione Liguria. Saranno ammissibili a contributo i progetti realizzati e conclusi nel 2025.

