Iniziativa

Una maxi bandiera della Palestina su forte Diamante: “E’ un vessillo di libertà, dignità e lotta contro l’oppressione” fotogallery

E' stata posizionata al termine di una escursione collettiva: "E' oggi la bandiera di chi oppone all'ingiustizia e alla legge del più forte"

Genova. Circa una sessantina di persone questa mattina ha partecipato alla escursione organizzata dal Laboratorio Scirocco finalizzata alla sensibilizzazione della causa del popolo palestinese, da decenni sotto il fuoco e il controllo dell’esercito israeliano e che in questi ultimi due anni ha subito, nella Striscia di Gaza, quello che oramai è stato chiaramente definito dalla comunità internazionale come “genocidio”.

La gita, partita dal centro cittadino, ha avuto come meta il forte Diamante, architettura simbolo di Genova, sul quale è stata calata una grande bandiera della Palestina. “Dopo decenni di occupazione e apartheid e due anni di genocidio criminale sionista, la bandiera del glorioso popolo palestinese è diventata sempre più il vessillo della libertà, della dignità, della lotta all’oppressore, della resistenza – scrivono i promotori dell’iniziativa – È la bandiera di tutti gli sfruttati e le sfruttate della terra che si oppongono all’ingiustizia, al dominio, alla legge del più forte. La lotta del popolo palestinese è diventata la lotta di tutti coloro che credono ancora in un mondo migliore”.

Durante la giornata, a cui hanno preso parte attivisti e famiglie, sono state lette poesie palestinesi e intonati canti di lotta e resistenza. “Abbiamo urlato ancora una volta che i popoli lo sanno da che parte stare, guardando sotto di noi quel porto dove i padroni alimentano i traffici di armi e coraggiosi lavoratori si oppongono – aggiungono – quel mare diventato cimitero di esseri umani in cerca di possibilità, quello stesso mare solcato da un’eroica flotilla che ha provato a rompere l’assedio e ha risvegliato le coscienze, quell’orizzonte oltre il quale i nemici dell’umanità stanno scrivendo una delle pagine più vergognose della storia“.

Bandiera della Palestina su forte Diamante
