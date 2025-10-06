Investe un bambino sulle strisce e scappa: 78enne rintracciato e denunciato

Genova. Ha investito un bambino sulle strisce pedonali, poi è scappato senza fermarsi a prestare soccorso. L’uomo, un 78enne residente a Begato, è stato rintracciato dalla polizia locale, denunciato per omissione di soccorso.

L’incidente risale a giovedì 2 ottobre ed è avvenuto in via Rivarolo. Il piccolo, 11 anni, è stato accompagnato in ambulanza al Gaslini, dove è stato ricoverato con una prognosi di sette giorni.

L’uomo è stato identificato dopo un’indagine complessa basata sia sull’acquisizione delle immagini di video sorveglianza sia sulla comparazione di parte del veicolo che si sono staccate durante l’impatto.

Il 78enne è stato denunciato e gli è stata immediatamente ritirata la patente.