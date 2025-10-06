Baiardo e Genova Beach Soccer, accordo con il Comune per il rilancio di via Delle Campanule

Genova. Un accordo storico per lo sport e la comunità genovese: la Genova Beach Soccer e l’Angelo Baiardo ha ottenuto dal Comune una concessione di 15 anni per la completa riqualificazione e la gestione dell’area di via delle Campanule, a Quarto Alto. L’area, già sede del GBS Stadium di beach soccer, sarà trasformata in un centro polisportivo d’eccellenza, a servizio del quartiere e dell’intera città.

“Siamo orgogliosi ed emozionati, lavoravamo da anni a questa firma – commentano i presidenti Cristina Erriu (Angelo Baiardo) e Paolo Covotta (Genova Beach Soccer) –. L’area di via delle Campanule, per troppo tempo sottoutilizzata e in parte abbandonata, potrà finalmente tornare a vivere. Sarà un presidio sociale e sportivo imprescindibile per la comunità genovese, un luogo di aggregazione, benessere e inclusione”.

Il progetto, condiviso con la locale associazione di quartiere, prevede una riqualificazione complessiva che trasformerà l’area in un centro sportivo moderno e inclusivo, dove sarà possibile praticare numerose discipline grazie al preaccordo già sottoscritto con società ed enti di promozione sportiva.

“Gli spazi – proseguono Erriu e Covotta – saranno pensati per accogliere persone di tutte le età, con attività dedicate ai più giovani, agli anziani e alle persone con disabilità, integrando sport tradizionali e discipline innovative. Sono previsti anche interventi in chiave green, strutture per il benessere e la valorizzazione degli spazi pubblici circostanti, così da restituire al quartiere un vero punto di riferimento comunitario”.

La presentazione ufficiale, con la rivelazione di tutti i dettagli del progetto, si terrà a novembre nella sede del municipio Levante, alla presenza delle istituzioni politiche e sportive, delle società coinvolte e delle associazioni di quartiere.