Autostrade, giornata da bollino rosso per l’A7: deviazione di carreggiata verso Milano

Genova. Giornata difficile per i pendolari e i viaggiatori che transiteranno oggi sulla A7 nel tratto Genova-Serravalle: secondo le previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia, infatti, per tutto il giorno è previsto bollino rosso per il traffico in direzione del capoluogo lombardo, specialmente nelle fasce orarie mattutine e centrali.

A causare i disagi, gli annunciati cantieri previsti per queste settimane per la manutenzione delle gallerie Campora e Giovi, come ricordato nel bollettino sulla cantieristica predisposto da Aspi, che comporta una deviazione di carreggiata.

Le previsioni indicano che i tempi di percorrenza attesi saranno “molto superiori” rispetto alla media in tre fasce orarie cruciali: la mattina presto, tra le 7:00 e le 10:00 , la tarda mattinata/primo pomeriggio, tra le 10:00 e le 13:00 , e nel primo pomeriggio, tra le 13:00 e le 16:00. I rallentamenti si manterranno comunque “superiori” alla media anche nella fascia del tardo pomeriggio e rientro serale, tra le 16:00 e le 19:00. Solo in tarda serata, tra le 19:00 e le 21:00 , il traffico è previsto essere “in linea” con i tempi medi di percorrenza.