San Teodoro, vandali in azione nella notte: scritte oscene su auto e ambulanze

Genova. Vandali in azione nel quartiere di San Teodoro, dove oltre una decina di auto parcheggiate tra via Bologna, via Ferrara e via Bonanni sono state rovinate con scritte e insulti tracciate in bianco sulla carrozzeria.

A denunciarlo sono stati i residenti del quartiere, che la mattina del 24 ottobre si sono svegliati ritrovandosi le auto vandalizzate. Immediata la segnalazione anche sul gruppo social, dove altri abitanti della zona hanno confermato di essere stati vittime di questo genere di episodi: “Hanno agito anche nel tratto iniziale di via Ferrara, penso con la punta di un bianchetto che alla fine ha scalfito anche la vernice – si legge in un commento – all’incrocio di via Bonanni c’era anche una macchina con deiezioni canine spalmate sul cofano”.

I vandali però non si sono accaniti soltanto sulle auto in sosta, ma anche sui mezzi di soccorso. Non è chiaro se si tratti delle stesse persone, ma la pubblica assistenza Misericordia Genova Centro, che ha sede in via Bologna, ha denunciato che da tempo le ambulanze sono prese di mira: “Noi restiamo sempre al servizio del quartiere di San Teodoro”, assicurano.