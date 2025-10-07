  • News24
Bene

“AttivaMente”, la cooperativa Agorà vince il bando nazionale Act di fondazione Unipolis

“AttivaMente” è un programma integrato di stimolazione motoria e cognitiva per un invecchiamento sano e attivo rivolto agli over 65

anziani

Genova. Fondazione Unipolis, la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, ha annunciato i vincitori del bando nazionale “Act – aspirare. coinvolgere. trasformare 2025” per realizzare nel Paese una società maggiormente solidale, equa e coesa, sostenendo le persone più fragili nell’accesso alle opportunità, all’autonomia e ai diritti.

Tra i cinque progetti nazionali selezionati, su oltre 740 candidati, per un finanziamento complessivo di 437 mila euro, c’è “AttivaMente” il programma realizzato dalla cooperativa genovese Agorà che ha ottenuto un contributo economico di 100.000 euro.

“AttivaMente” è un programma integrato di stimolazione motoria e cognitiva per un invecchiamento sano e attivo rivolto agli over 65. Ginnastica dolce per prevenire le cadute, laboratori teatrali e gruppi di lettura per favorire momenti di socializzazione e di stimolo culturale, oltre a percorsi di memory training: sono solo alcune delle attività pensate per migliorare il benessere psicofisico degli anziani e rafforzarne la partecipazione sociale. In due anni saranno coinvolti 400 anziani fragili, con ricadute positive anche su caregiver, famiglie e comunità locali.

