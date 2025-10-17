Attentato a Ranucci, giornalisti in piazza a Genova: “Basta intimidazioni a chi fa informazione”

Genova. Mobilitazione immediata dei giornalisti in Liguria dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report: ieri sera una forte esplosione ha distrutto le sue auto a Pomezia, alle porte di Roma. Nel primo pomeriggio flash mob e presidio di fronte alla sede Rai di corso Europa.

Oltre all’Associazione ligure dei giornalisti e all’Ordine dei giornalisti della Liguria, presenti anche alcuni sindacalisti di Cgil e Uil in segno di solidarietà.

“Un atto gravissimo, un attentato meschino che mette in discussione la democrazia e la libertà di stampa. È giusto essere qui per testimoniare la nostra presenza”, commenta Matteo Dell’Antico, segretario dell’Associazione ligure giornalisti. “Dobbiamo dire basta. Chi fa questo lavoro non deve essere oggetto di attentati, ci sono troppi giornalisti sotto minaccia che sono costretti a vivere sotto scorta. Non è giusto, dobbiamo impegnarci perché ciò non accada più”, aggiunge Tommaso Fregatti, presidente ligure dell’Ordine dei giornalisti. “Questo e il risultato della nostra delegittimazione – riflette il consigliere nazionale dell’Ordine Andrea Ferro -. È anche l’occasione per ricordare quanti colleghi siano vittime di intimidazioni”.

“Il comitato di redazione della Tgr Liguria – si legge in una nota – esprime la totale vicinanza a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, vittima di un vile attentato. Non c’è dialogo con chi parla la lingua del terrore, non c’è pluralismo che possa tollerare le voci di chi alimenta odio e violenza. L’attentato a Sigfrido è solo l’ultimo e il più eclatante tentativo di colpire chi nel Servizio Pubblico Rai continua a raccontare il Paese attraverso le inchieste, colpisce chi ancora fa informazione libera e indipendente. Siamo al fianco di Sigfrido Ranucci, della redazione di Report e auspichiamo che siano più presto individuati i responsabili”.

Tante le manifestazioni di solidarietà arrivate anche da Genova e dalla Liguria, a cominciare dalla sindaca Silvia Salis: “L’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, che ha messo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella dei suoi familiari, è un atto vile e intollerabile. Un gesto criminale che colpisce al cuore i valori della nostra Repubblica e che riporta alla mente pagine oscure della nostra storia che abbiamo il dovere di non dimenticare e di non permettere che si ripetano mai più”.

“Attaccare un giornalista significa attaccare la libertà di stampa, uno dei cardini della nostra democrazia – prosegue la sindaca – A nome dell’intera città di Genova, esprimo la mia profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Nessuno deve pagare un prezzo così alto per svolgere con serietà e determinazione il suo lavoro. Non si può pensare di poter mettere a tacere la verità con la violenza o con oscure manovre di potere. E chi ha ruoli pubblici e istituzionali ha una responsabilità ancora più grande. Non possiamo permetterci ambiguità, né parole che legittimano il disprezzo o la delegittimazione del lavoro giornalistico. Le domande possono essere scomode, certo, ma è proprio questo il compito della stampa: disturbare il potere, non compiacerlo”.

Il messaggio di Cgil, Cisl e Uil

“Il Sindacato lavoratori della comunicazione Cgil di Genova esprime tutta la propria solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per quanto accaduto questa notte e condanna il clima di ostilità che spesso accompagna la libertà di stampa e di inchiesta.

Attentati violenti e intimidatori come quello della scorsa notte hanno l’intento di comprimere il perimetro democratico che vede nella libertà di stampa uno dei cardini della nostra democrazia. È necessaria una mobilitazione a difesa della libertà di informazione che in questo paese viene condizionata pesantemente“.

La segreteria regionale della Uil Liguria: “Sconcerto e solidarietà per quanto accaduto ieri sera al giornalista di Report Sigrfrido Ranucci, un attentato vile ed inquietante che, per puro caso, non ha prodotto vittime ma ha colpito al cuore la libertà di informazione e la democrazia”.

“A nome della Cisl Liguria – si legge in una nota – esprimiamo la più sincera vicinanza a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e a tutte le colleghe e i colleghi che ogni giorno fanno informazione. Condanniamo senza esitazioni il gravissimo gesto intimidatorio di cui è stato vittima: atti del genere offendono l’intera comunità e colpiscono uno dei cardini della nostra democrazia, la libertà e l’indipendenza dell’informazione. Siamo al fianco di Assostampa Ligure e dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, che anche oggi hanno dato voce, con la loro mobilitazione, ai principi costituzionali di libertà di stampa e diritto dei cittadini a essere informati”