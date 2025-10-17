Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, la solidarietà di Genova. Salis: “Atto vile e intollerabile”

Genova. Dopo la diffusione della notizia di un attentato subito giornalista di inchiesta di Report Sigfrido Ranucci,le cui macchine sono esplose nella notte, si moltiplicano in queste ore i messaggi di solidarietà.

“L’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, che ha messo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella dei suoi familiari, è un atto vile e intollerabile – commenta la sindaca di Genova, Silvia Salis – Un gesto criminale che colpisce al cuore i valori della nostra Repubblica e che riporta alla mente pagine oscure della nostra storia che abbiamo il dovere di non dimenticare e di non permettere che si ripetano mai più”.

“Attaccare un giornalista significa attaccare la libertà di stampa, uno dei cardini della nostra democrazia – prosegue la sindaca – A nome dell’intera città di Genova, esprimo la mia profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Nessuno deve pagare un prezzo così alto per svolgere con serietà e determinazione il suo lavoro. Non si può pensare di poter mettere a tacere la verità con la violenza o con oscure manovre di potere. E chi ha ruoli pubblici e istituzionali ha una responsabilità ancora più grande. Non possiamo permetterci ambiguità, né parole che legittimano il disprezzo o la delegittimazione del lavoro giornalistico. Le domande possono essere scomode, certo, ma è proprio questo il compito della stampa: disturbare il potere, non compiacerlo”.

Il M5s: “A Ranucci sostegno e gratitudine”

“Come M5S, esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attacco e di un evidente e inaccettabile tentativo di delegittimazione. Difendere chi fa informazione libera e d’inchiesta significa difendere la democrazia e il diritto dei cittadini a conoscere la verità. Il nostro paese deve proteggere i giornalisti che ogni giorno, con la schiena dritta e senza piegare il capo al potente di turno, cercano la verità e smascherano le mafie”.

Lo dichiarano i portavoce del M5S della Liguria commentando la notizia.“Come ricordato in Consiglio regionale durante il dibattito sul bilancio, la Liguria purtroppo non è immune dalle infiltrazioni mafiose e le istituzioni devono mantenere alta la guardia: torna dunque attuale la nostra proposta di un controllo antimafia della Dia anche nei bilanci regionali. La presenza delle criminalità nei tessuti economici e politici del nostro paese va combattuta salvaguardando le azioni di trasparenza, legalità e libertà di stampa – aggiunge il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano – La criminalità organizzata cerca spazi dove trova silenzio o complicità – concludono i portavoce -. È compito della politica, della stampa e della società civile fare luce, sempre, senza paura. Chi cerca la verità non deve mai essere lasciato solo. A Ranucci, dunque, va il nostro sostegno e la nostra gratitudine per il suo coraggio”.

La solidarietà del Gruppo PD in Regione Liguria

“Il Gruppo PD Liguria esprime piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il gravissimo attentato subito – scrive in una nota stampa il gruppo regionale del Partito Democratico – Un attacco vile e inaccettabile contro la libertà di stampa e il diritto dei cittadini ad essere informati. Siamo al fianco di chi ogni giorno difende l’informazione e la democrazia.

Il messaggio di Cgil e Uil

“Il Sindacato lavoratori della comunicazione Cgil di Genova esprime tutta la propria solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per quanto accaduto questa notte e condanna il clima di ostilità che spesso accompagna la libertà di stampa e di inchiesta.

Attentati violenti e intimidatori come quello della scorsa notte hanno l’intento di comprimere il perimetro democratico che vede nella libertà di stampa uno dei cardini della nostra democrazia. È necessaria una mobilitazione a difesa della libertà di informazione che in questo paese viene condizionata pesantemente. Oggi a Roma si terrà un presidio di solidarietà a Ranucci, alla famiglia e a tutta la squadra di Report promosso da Anpi, FNSI, Rete no Bavaglio MoveOn Italia al quale parteciperà anche Slc Cgil”.

La segreteria regionale della Uil Liguria: “Sconcerto e solidarietà da parte di Uil Liguria per quanto accaduto ieri sera al giornalista di Report Sigrfrido Ranucci, un attentato vile ed inquietante che, per puro caso, non ha prodotto vittime ma ha colpito al cuore la libertà di informazione e la democrazia. Alle 14.30 di oggi anche una rappresentanza della Uil parteciperà, accanto ai giornalisti RAI, Ordine dei Giornalisti della Liguria e Associazione Ligure Giornalisti, a un presidio simbolico davanti alla sede regionale della Rai, in Corso Europa, a Genova, per difendete l’informazione, grande punto di riferimento democratico per questo Paese”.

Socrem si unisce al coro di solidarietà

“Davvero non ci sono parole di fronte a quest’episodio grave e preoccupante. Ranucci è un grande giornalista e un amico e abbiamo immediatamente deciso di fargli avere la nostra piena solidarietà – scrive in una nota stampa Ivano Malcotti, presidente Socrem – Gli siamo vicini, a lui e alla sua famiglia. Così a come tutti i giornalisti italiani che lavorano mettendo spesso a rischio la loro incolumità”. Con So.Crem Ranucci era stato protagonista di un incontro per presentare il suo libro “La scelta”. “Sigfrido Ranucci è uno di quegli uomini che coincidono in modo assoluto con il lavoro che si sono scelti. Insieme alla sua équipe di Report – programma televisivo amatissimo e odiato, uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia – ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. La forza di Report è nella semplicità della scelta: offrire ai cittadini il romanzo crudo dei fatti attraverso un rigoroso lavoro di ricerca, anche quando la strada è irta di pericoli che toccano le vite personali dei giornalisti” – commenta Socrem.