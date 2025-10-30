  • News24
Da Asl 3 un incontro aperto alla cittadinanza sulla dipendenza da alcol

L'appuntamento è fissato per le 14.45 presso la sede del Centro Alcologico Regionale Asl 3 Liguria, situato al padiglione 10 (piano terra) dell’ospedale policlinico San Martino

Genova. Venerdì 31 ottobre il Centro Alcologico Regionale Asl 3 organizza un incontro di sensibilizzazione e testimonianza in collaborazione con l’Associazione Club degli Alcolisti in Trattamento (ACAT) di Savona e Genova.

L’appuntamento è fissato per le 14.45 presso la sede del Centro Alcologico Regionale Asl 3 Liguria, situato al padiglione 10 (piano terra) dell’ospedale policlinico San Martino.

L’iniziativa – organizzata dal dottor Gianni Testino, coordinatore del Centro Alcologico Regionale e direttore del dipartimento educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Asl 3 – è specificamente rivolta ai cittadini e ai loro familiari che vivono una problematica alcol correlata e che, a causa dell’auto-stigma, potrebbero esitare a cercare aiuto.

L’obiettivo è offrire un momento di confronto e informazione, superando le barriere del silenzio. Saranno presenti i servitori insegnanti dei gruppi di auto mutuo aiuto (Metodo Hudolin – Approccio Ecologico Sociale), che operano quotidianamente all’interno dello stesso Centro Alcologico Asl 3. Durante l’incontro verranno fornite anche informazioni essenziali sulla patologia alcol correlata.

