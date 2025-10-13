Arte Genova vende all’asta altri 25 appartamenti in tutta la città, si parte da 40mila euro

Genova. In vendita altri 25 appartamenti di Arte Genova. L’azienda regionale ha pubblicato un nuovo bando per cedere all’asta alloggi liberi e ottenere risorse (almeno un milione e mezzo di euro, sommando i prezzi a base d’asta) per ristrutturare immobili di edilizia residenziale pubblica. La procedura è riservata a persone fisiche in possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi dell’edilizia agevolata.

Il portafoglio di immobili in vendita è piuttosto variegato. Le case si trovano in diversi quartieri: Granarolo, Sturla, Staglieno, Marassi, Oregina, San Teodoro, Voltri, Pra’ e Rivarolo. Le metrature vanno da 48 a 119 metri quadrati, due appartamenti sono dotati di cantina e uno ha anche il giardino. I prezzi a base d’asta vanno da 40.685 euro a 125.588 euro.

Le offerte dovranno pervenire alla sede di Arte Genova (via Bernardo Castello 3) in busta chiusa entro e non oltre le 12.30 del 24 ottobre. All’interno bisognerà inserire un assegno circolare con l’importo della cauzione (10% del valore a base d’asta), autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti e fotocopia di documento di identità valido e codice fiscale.

In caso di aggiudicazione, entro 15 giorni dalla comunicazione di approvazione del decreto andrà corrisposto il 20% del prezzo offerto, mentre il saldo si dovrà effettuare al momento della stipula dell’atto notarile.

A norma di legge, gli alloggi acquistati non potranno essere alienati neanche parzialmente né potrà esserne modificata la destinazione d’uso per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto. Per sopravvenuti gravi motivi l’azienda che ha venduto l’alloggio può autorizzarne la cessione prima di questo termine. In quel caso potrà essere venduto solo a enti pubblici (Arte Genova avrà diritto di prelazione) o soggetti in possesso dei medesimi requisiti.

