Genova. Intervento degli artificieri della polizia giovedì mattina nel parcheggio del centro commerciale L’Aquilone, a Bolzaneto, dopo la segnalazione relativa a una valigia abbandonata che è apparsa sospetto.
Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno sgomberato l’area del parcheggio, spostando le auto intorno alla valigia, e fatto uscire in via preventiva personale e clienti dal centro commerciale per poter operare.
La procedura prevede che la valigia venga fatta brillare per scongiurare ogni rischio. Dopo un accurato controllo, all’interno del pacco è stata trovata una vecchia macchina da cucire abbandonata. L’attività del Centro Commerciale è ripresa normalmente già nel corso della mattinata. Presenti anche i vigili del fuoco.