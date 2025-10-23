  • News24
Valigia sospetta nel parcheggio del centro commerciale l’Aquilone: c’era una macchina da cucire

Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno sgomberato l’area del parcheggio, spostando le auto intorno alla valigia, e fatto uscire in via preventiva personale e clienti

Genova. Intervento degli artificieri della polizia giovedì mattina nel parcheggio del centro commerciale L’Aquilone, a Bolzaneto, dopo la segnalazione relativa a una valigia abbandonata che è apparsa sospetto.

Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno sgomberato l’area del parcheggio, spostando le auto intorno alla valigia, e fatto uscire in via preventiva personale e clienti dal centro commerciale per poter operare.

La procedura prevede che la valigia venga fatta brillare per scongiurare ogni rischio. Dopo un accurato controllo, all’interno del pacco è stata trovata una vecchia macchina da cucire abbandonata. L’attività del Centro Commerciale è ripresa normalmente già nel corso della mattinata. Presenti anche i vigili del fuoco.

