Edilizia residenziale, dalla Regione 550.000 euro per riqualificare 25 alloggi sfitti

Genova. Ammonta a oltre 550mila euro lo stanziamento della Regione Liguria, su proposta dell’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola, a favore di Arte Genova.

L’obiettivo è quello di riqualificare 25 alloggi sfitti, siti nel Comune di Genova, in modo da renderli disponibili per l’assegnazione.

Gli alloggi interessati dai lavori saranno in: piazza Ospedale Pastorino 1-3S, via Della Benedicta 45-49-65-73, via Giacalone 3, via Giro del Vento 24, via Leva 18, via Malfante 8, via Montanella 34, via Stefanina Moro 52C, via Ravel 46-48, via Reta 6, via S. Biagio Di Polcevera 3E, via Sertoli 9, via Ungaretti 36-40.

“Con queste nuove risorse andremo ad attivare cantieri di recupero e manutenzione in 25 alloggi con la conseguente possibilità di aiutare concretamente altrettante famiglie in difficoltà – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Si tratta di un’operazione condotta interamente con fondi regionali che abbiamo studiato insieme agli uffici e che contribuirà a diminuire, almeno in parte, la, purtroppo, crescente domanda abitativa andando ad aggiungersi ai 6,3 milioni già stanziati nel 2025 per edilizia residenziale pubblica e sociale”.