Anziana donna vessata per mesi dal nipote, la Procura lo allontana da casa

Genova. Umiliata, vessata e maltrattata per mesi dal nipote che viveva con lei. La vittima è un’anziana donna, la cui situazione è stata denunciata dai servizi sociali che si occupavano di lei.

La situazione della donna è arrivata sul tavolo della Procura di Genova ed è stata presa in carico dal Nucleo Fasce deboli della Polizia locale.

Gli agenti hanno svolto una serie di indagini sulla donna e il nipote, accertando che quanto segnalato dagli assistenti sociali era corretto e che l’anziana veniva maltrattata su base quotidiana.

I comportamenti del nipote, anch’egli un soggetto fragile, con problematiche neurologiche e psichiatriche e un lieve deficit cognitivo, sono stati ritenuti configurabili come reato di maltrattamenti e l’autorità giudiziaria ha disposto l’allontanamento dell’uomo dall’abitazione familiare. Entrambi sono stati presi in carico dai servizi sociali.