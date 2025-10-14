  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Anziana donna vessata per mesi dal nipote, la Procura lo allontana da casa

Una situazione molto delicata, visto che l'uomo è a sua volta un soggetto fragile, con problematiche neurologiche e psichiatriche e un lieve deficit cognitivo

anziani
Genova. Umiliata, vessata e maltrattata per mesi dal nipote che viveva con lei. La vittima è un’anziana donna, la cui situazione è stata denunciata dai servizi sociali che si occupavano di lei.
La situazione della donna è arrivata sul tavolo della Procura di Genova ed è stata presa in carico dal Nucleo Fasce deboli della Polizia locale.
Gli agenti hanno svolto una serie di indagini sulla donna e il nipote, accertando che quanto segnalato dagli assistenti sociali era corretto e che l’anziana veniva maltrattata su base quotidiana.
I comportamenti del nipote, anch’egli un soggetto fragile, con problematiche neurologiche e psichiatriche e un lieve deficit cognitivo, sono stati ritenuti configurabili come reato di maltrattamenti e l’autorità giudiziaria ha disposto l’allontanamento dell’uomo dall’abitazione familiare. Entrambi sono stati presi in carico dai servizi sociali.
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.