Antenne, Rai Way potenzia la rete Dab+ con tre nuovi impianti su Fasce, Righi e Gazzo

Genova. Il Comune di Genova ha concluso positivamente tre distinti procedimenti amministrativi volti all’installazione di nuovi apparati di teleradiocomunicazione, richiesti dalla società Rai Way, per l’estensione del servizio radiofonico digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) dell’emittente Rai Radiotelevisione Italiana spa.

Le location scelte sono tre, ed insistono, secondo le carte, su altrettante strutture già presenti: una in via superiore Gazzo 31, sulle alture di Sestri Ponente, una sugli impianti del Monte Fasce e, infine, la terza presso le antenne di via Mura di Sant’Erasmo, al Righi.

Per tutti e tre gli impianti sono arrivati pareri favorevoli da tutti gli enti interpellati, tra cui Arpal e Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della Liguria. Infine è arrivato il via libera dalla Direzione Urbanistica Attuativa e Edilizia Privata, che ha confermato che i progetti sono conformi alle norme vigenti per tutti e tre i siti.