Andersen Run, tutto pronto a Sestri Levante per l’11ª edizione

Tutto pronto a Sestri Levante per la 11ª edizione dell’Andersen Run, evento podistico che racchiude quattro gare in programma domenica 5 ottobre. La “Mezza tra le Baie” gara sulla distanza della mezza maratona (competitiva). Il percorso sarà lo stesso degli anni precedenti ma con una novità: assegnerà il titolo regionale assoluto Fidal. La “Sette miglia da Favola”, gara che coprirà la distanza di circa 10.5 km divisa in competitiva e non competitiva; anche in questo caso il percorso sarà lo stesso degli anni precedenti. E poi ci sarà la “Family Run”, gara aperta a tutti su un percorso di circa 5.8 km ovviamente non competitiva.

L’organizzazione è affidata all’Asd Atletica Levante. La partenza – tra le 8.30 e le 11.00 – e l’arrivo delle gare sarà il parco Mandela. Per la “mezza” e la “dieci chilometri” si registrano già numeri importanti di iscritti che si prevede raggiungeranno gli oltre 600 partecipanti. Sulla Family Run le previsioni sono difficili da fare essendo una gara a iscrizione sul posto e molto legata alle condizioni meteorologiche.

Il vicepresidente dell’Asd Atletica Levante Stefano Camarda ci tiene a ringraziare: «Tutti gli sponsor che permettono la riuscita di questa manifestazione, in particolare ARINOX che da anni è anche sponsor della Società. Ringraziamo inoltre il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi per la loro collaborazione ma soprattutto tutti i volontari che ci sostengono e aiutano permettendo la riuscita della manifestazione, senza di loro sarebbe impossibile organizzare eventi di questo livello».

Così l’Assessore al Turismo Luca Bacherotti e il Consigliere allo Sport Albino Armanino. «L’Andersen Run è ormai diventata una grande festa per la città e un appuntamento capace di unire sport, turismo e aggregazione. Sestri Levante, ogni anno in crescita, si conferma sempre di più cornice ideale di eventi sportivi capaci di attrarre persone da tutta Italia e non solo, creando un importante volano turistico. Sarà una giornata di sport e partecipazione, che valorizza il nostro territorio e rafforza l’identità di comunità».

La Società Atletica Levante oltre alle manifestazioni: Andersen Run di ottobre, Andersen Trail di febbraio ed altre di carattere più locale porta avanti un settore giovanile con atleti convocati per le qualifiche agli italiani.

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione saranno necessarie modifiche alla viabilità e alla sosta (alcune già sabato) riportate nell’apposita ordinanza.