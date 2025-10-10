Ancora una nave Zim in porto a Genova, nuovo corteo e presidio di Calp e studenti

Genova. E’ arrivata in giornata da Foz, come previsto, la Zim New Zealand, cargo della compagnia israeliana da tempo utilizzata sulle rotte del Mediterraneo tra Haifa e vari porti europei.

E come anticipato già nei portuali del Calp, insieme ad alcuni studenti, in tutto alcune centinaia di persone, non sono rimasti a guardare.

In questo venerdì sera hanno dato vita a un corteo tra via Balbi, via Buozzi e via Milano per poi organizzare un blocco di varco Albertazzi.

La manifestazione è presidiata dalle forze dell’ordine. La polizia locale ha disposto la chiusura temporanea di via Albertazzi, via Balleydier e del nodo di San Benigno.

Nei giorni scorsi i camalli del Calp hanno chiesto l’attivazione di un osservatorio per monitorare tutti i manifesti di carico delle navi dirette e provenienti da Israele, ipotesi sponsorizzata anche dalla relatrice speciale Onu per la Palestina Francesca Albanese e considerata ragionevole dalla sindaca di Genova Silvia Salis.