  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Mobilitazione

Ancora una nave Zim in porto a Genova, nuovo corteo e presidio di Calp e studenti

Forze dell'ordine sul posto e chiusure della viabilità. I camalli hanno chiesto l’attivazione di un osservatorio per monitorare tutti i manifesti di carico delle navi dirette e provenienti da Israele

Generico ottobre 2025

Genova. E’ arrivata in giornata da Foz, come previsto, la Zim New Zealand, cargo della compagnia israeliana da tempo utilizzata sulle rotte del Mediterraneo tra Haifa e vari porti europei.

E come anticipato già nei portuali del Calp, insieme ad alcuni studenti, in tutto alcune centinaia di persone, non sono rimasti a guardare.

In questo venerdì sera hanno dato vita a un corteo tra via Balbi, via Buozzi e via Milano per poi organizzare un blocco di varco Albertazzi.

La manifestazione è presidiata dalle forze dell’ordine. La polizia locale ha disposto la chiusura temporanea di via Albertazzi, via Balleydier e del nodo di San Benigno.

Nei giorni scorsi i camalli del Calp hanno chiesto l’attivazione di un osservatorio per monitorare tutti i manifesti di carico delle navi dirette e provenienti da Israele, ipotesi sponsorizzata anche dalla relatrice speciale Onu per la Palestina Francesca Albanese e considerata ragionevole dalla sindaca di Genova Silvia Salis.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.