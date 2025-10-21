Anche l’assessora Ferro al flash mob ‘I panni sporchi si lavano in pubblico’

Genova. L’assessora regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro ha partecipato in piazza De Ferrari, a Genova, al flash mob “I panni sporchi si lavano in pubblico”, un’iniziativa interamente dedicata alla platea maschile contro la violenza sulle donne, promossa da WhiteDove Progetto Educazione con il supporto di Regione Liguria e Comune di Genova.

“Il messaggio di questa giornata è chiaro: un cambiamento profondo nella nostra cultura e nella vita sociale è possibile, ma deve partire da ciascuno di noi” ha dichiarato l’assessore Ferro.

“Vedere uomini di ogni età e professione schierarsi in prima linea contro la violenza sulle donne è il primo passo verso un mondo più paritario e inclusivo, in cui il ruolo maschile è consapevole, responsabile e attivamente coinvolto. Sono convinta che iniziative di questo tipo, con il loro forte valore sociale, possano accorciare la strada verso una Liguria libera dalla violenza di genere e dagli stereotipi che la alimentano”.