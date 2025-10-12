  • News24
Agitazione

Amt, sciopero in arrivo. Usb Cub protesta contro le “liti di palazzo” e condizioni di lavoro

Il sindacato critica la giunta comunale che "litiga con la precedente amministrazione sul bilancio Amt e organizza incontri monotematici", mentre il personale aziendale si trova a gestire un'azienda in difficoltà.

autobus sciopero amt fuori servizio
Foto d'archivio

Genova. Un nuovo sciopero è stato indetto a Genova nel settore dei trasporti. L’organizzazione sindacale Usb-Cub Trasporti Autoferrotranvieri ha proclamato una prima azione di protesta per giovedì 17 ottobre, con astensione dal lavoro dalle 11:30 alle 15:30.

L’iniziativa sindacale è motivata da un forte malcontento per la situazione che sta vivendo AMT, la principale partecipata genovese. Nel comunicato diffuso, il sindacato critica la giunta comunale che “litiga con la precedente amministrazione sul bilancio Amt e organizza incontri monotematici”, mentre il personale aziendale si trova a gestire un’azienda in difficoltà.

Il cuore della protesta riguarda le condizioni di lavoro dei dipendenti. Usb-Cub denuncia che il “personale viaggiante lavora con mezzi di età media di 25 anni e con una manutenzione da 3° mondo” e deve fare i conti con “soppressione di corse e continui guasti alle vetture”.

