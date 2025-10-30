Amt, ritardi nei pagamenti ai fornitori: in tilt la pulizia di metropolitana e rimesse

Genova. Cartacce e altri rifiuti per terra e cestini per la raccolta strabordanti nelle stazioni della metropolitana e condizioni di igiene nelle rimesse critiche. Sono gli effetti di pochi giorni di sostanziale stop dal lavoro da parte degli addetti alle pulizie delle imprese dell’appalto di Amt Genova.

Le società dell’ati che si era aggiudicata il bando pubblico da tempo è tra i fornitori che non ricevono i pagamenti da parte dell’azienda di trasporto pubblico genovese e hanno deciso di tagliare radicalmente i turni e mettere i dipendenti in ferie forzate.

Ad accorgersi del disservizio gli utenti dei mezzi pubblici, della metro in particolare, dove si possono notare evidenti condizioni di degrado, e autisti e manutentori nelle rimesse. Una situazione su cui i sindacati, da settimane, lanciano ripetuti allarmi e che già era emersa con lo stop al servizio di alcune ditte di trasporto in appalto sulla rete provinciale.

E la situazione relativa alle mancate pulizie ha infatti portato i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal a chiedere un intervento immediato all’azienda: “Siamo venuti a conoscenza dell’interruzione degli ordinari servizi di pulizia – si legge in una nota congiunta delle varie sigle – in considerazione della carenza delle condizioni minime di salubrità dei locali di lavoro e dei recenti episodi di reazioni allergiche riportate dal personale, si richiede con la massima urgenza un vostro tempestivo riscontro in merito alla situazione“.

Come noto, Amt ha accumulato negli ultimi due anni e mezzo una quota di debito nei confronti dei fornitori che si aggira attorno ai 100 milioni di euro secondo l’analisi di PriceWaterhouseCoopers, la società esterna a cui la governance dell’azienda ha chiesto di realizzare una due diligence sullo stato economico di Amt.