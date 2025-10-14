Crisi Amt, le nuove tariffe scatteranno in tre fasi: ancora attesa per il piano di salvataggio

Genova. C’è attesa per la commissione consiliare di domani, mercoledì 15 ottobre, in cui sarà illustrata la situazione economico finanziaria di Amt e dovrebbero essere spiegate le prossime mosse per garantire il servizio nonostante i problemi di liquidità e il personale insufficiente a coprire tutti i turni.

Il 15 ottobre era stata più volte indicata, dall’azienda di trasporto pubblico e dall’amministrazione comunale, come la data entro la quale sarebbe stato presentato il piano di salvataggio di Amt. Piano a cui inizialmente avevano lavorato, insieme al management della società, i consulenti Giovanni Bravo e Giancarlo Strada, professionisti che ai tempi della giunta Vincenzi avevano seguito il concordato preventivo dell’ex azienda di trasporto pubblico provinciale Atp Esercizio.

Recentemente, però, i due consulenti hanno rimesso il loro mandato, pare per incomprensioni con la nuova governance che, tra le altre cose, ha affidato ai revisori di PriceWaterHouseCoopers la due diligence sui conti di Amt. La stessa Pwhc, al momento, avrebbe forte voce in capitolo anche sul piano di salvataggio, o quanto meno sulle linee guida.

Nella commissione di domani, però, questo documento non sarà presentato. Ai commissari (i consiglieri comunali) sarà invece fornito lo studio legato alla due diligence, i cui contenuti sono stati già divulgati a grandi linee qualche settimana fa dalla sindaca Salis – tra i 70 e 100 milioni di euro di buco in bilancio, 90 milioni di deficit patrimoniale – e i prospetti elaborati da un’altra società di consulenza, Deloitte, che già era incaricata di effettuare analisi sui conti di Amt.

Alla commissione ci saranno referenti sia di Deloitte sia di PriceWaterhouseCoopers, oltre all’assessore al Bilancio e vicesindaco Alessandro Terrile, il presidente Amt Federico Berruti, la direttrice (ed ex presidente dimessa) Ilaria Gavuglio, e rappresentanti dei sindacati.

“Il piano è quasi pronto – ha detto il vicesindaco Terrile – ma deve essere affinato e comunque prima sarà necessario un passaggio con il collegio sindacale, con le parti sociali, e quindi serve ancora qualche giorno”. Ma allora la riorganizzazione del piano tariffario, legata a doppia corda al piano stesso? “Su quella andremo abbastanza veloci – assicura Terrile – le prime novità potrebbero scattare già a novembre”.

L’intenzione del Comune, e di Amt, al momento, è di modificare il sistema tariffario basato anche su gratuità e agevolazioni, in più fasi, fino a tre. Non si partirà sicuramente con l’introduzione di parametri Isee per regolare le gratuità che oggi sono applicate in maniera indifferenziata per tutti i residenti della Città metropolitana per quanto riguarda metro e impianti verticali, e per tutti i residenti under14 e over70 per quanto riguarda l’intera rete Amt. “Ci vuole tempo per consentire alle persone di dotarsi dei documenti”, spiega Terrile.

Da capire se a scattare per prime saranno le novità legate alla perimetrazioni delle gratuità stesse, ai costi degli abbonamenti, o ad altri aspetti. Non dovrebbe aumentare, ad ogni modo, il biglietto singolo, integrato Trenitalia e non.

Nel frattempo, da novembre, i genovesi dovrebbero però fare i conti anche con un ridimensionamento del servizio. A causa dei pensionamenti e del mancato turn-over non ci sarebbero abbastanza autisti per coprire i turni dell’orario invernale. Dopo i 70 turni già saltati dalla scorsa primavera, si parla oggi di altri possibili 70 turni circa in meno da spalmare sulle linee collinari e su quelle dei principali assi di forza (costa e vallate).

L’obiettivo dell’azienda è cercare di impattare il meno possibile sulle frequenze e quindi sull’affollamento, cercando di non penalizzare le corse nelle ore di punta e quelle dell’entrata e uscita da scuola degli studenti. Amt ha inoltre avviato una richiesta al ministero dei Trasporti per potenziare il servizio della metropolitana aggiungendo carrozze ai treni in servizio, ma questa misura difficilmente potrà essere attuata prima dell’inizio del 2026.

Nel frattempo confermata la volontà di Amt di procedere con una composizione negoziata della crisi. Le carte sono già state presentate alla Camera di Commercio, l’ente che dovrà dare il via libera alla procedura e nominare il responsabile esterno che affiancherà la stessa Amt Genova.