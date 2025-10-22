  • News24
Amt, le associazioni di consumatori: “Niente firme in bianco sulle nuove tariffe”

Amt e il Comune hanno annunciato che sarà aperto un tavolo specifico sul nuovo piano tariffario. "Nell'attesa sospendiamo il giudizio"

autobus amt inverno

Genova. Le associazioni genovesi e liguri a tutela dei consumatori hanno incontrato oggi la sindaca Silvia Salis, il vicesindaco Terrile, l’assessore ai trasporti Robotti e il consigliere di amministrazione di Amt Franchini.

Nel corso dell’incontro è stato comunicato alle associazioni la proposta di nuovo piano tariffario Amt.

“Tutte le associazioni presenti all’incontro – si legge in una nota dei vari soggetti – hanno ribadito la necessità di un confronto e l’indisponibilità a firmare in bianco un sistema che non è stato discusso nell’interesse degli utenti”.

Al termine del vertice si è convenuto che l’azienda incontrerà le associazioni per definire meglio l’attuale piano e valutare eventuali proposte migliorative.

“In considerazione di ciò le associazioni Assoutenti, Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore sospendono per il momento ogni giudizio sull’impianto tariffario ribadendo che sarebbe stato più utile per i cittadini definire le tariffe dopo un confronto con le associazioni dell’utenza”, conclude la nota.

