Crisi Amt, i sindacati: “Garanzie su azienda pubblica, gestione in house e assunzione”

Genova. Dopo le ultime notizie sulla crisi Amt emerse in una conferenza stampa in Comune, e in particolare sul valore del buco in bilancio evidenziato in una forbice tra i 70 e i 100 milioni di euro, e sulla decisione dell’azienda di ricorrere a una procedura di composizione negoziata della crisi, i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal – incontrati questa mattina a palazzo Tursi dall’amministrazione comunale e dai vertici della stessa Amt – hanno diramato una nota unitaria in cui fermano alcuni punti.

“Abbiamo chiesto rassicurazioni sulla compatibilità della procedura di composizione negoziata della crisi con il mantenimento dell’affidamento in house, ci è stato risposto che secondo i pareri legali, i due strumenti possono coesistere – scrivono i sindacati – abbiamo inoltre ribadito, come in passato, che l’azienda dovrà rimanere pubblica, che i livelli occupazionali, così come i salari dovranno sempre essere garantiti e che i lavoratori in nessun modo dovranno risentire di tale processo intrapreso da Comune e Azienda”.

“Al termine dell’incontro è stato redatto un verbale di riunione dove sono stati fissati gli impegni presi dall’ente e in particolare – proseguono le sigle sindacali – tra questi, il mantenimento dell’azienda in house e pubblica, garanzie occupazionali, salariali e normative e l’attivazione di un piano di assunzioni all’approvazione del piano industriale”.

E’ stato chiesto inoltre di calendarizzare degli incontri di carattere tecnico al fine di seguire le varie fasi della composizione negoziata di crisi e vigilare su tutto il percorso.