Amt, Bucci replica ad Anac: “Tutto legale”. E conferma: “Regione pronta come socio di maggioranza”

Genova. Il presidente ligure ed ex sindaco Marco Bucci ignora le osservazioni di Anac, l’autorità anticorruzione, secondo cui l’affidamento dal trasporto pubblico in house ad Amt Genova, deciso dalla sua amministrazione nel 2019 per tutta la città metropolitana, si è rivelato inefficiente e dispendioso per gli enti pubblici.

“Tutte queste obiezioni hanno avuto risposta al momento dell’assegnazione in house – risponde il governatore oggi a margine di un evento al Palazzo della Borsa -. Forse l’Anac non ha visto i rapporti dalla Città metropolitana nel momento in cui si è scelto di andare in house, scelta perfettamente legale“.

L’Anac, rispondendo a un esposto presentato da Autoguidovie (all’epoca socio di minoranza di Atp) contro l’affidamento in house, rileva che Amt non sarebbe in grado di sopportare autonomamente i costi di gestione. A dimostrarlo sarebbero i numerosi contributi pubblici ricevuti per tenerla in piedi. E questo, sempre secondo l’Autorità, cozzerebbe coi principi normativi secondo cui le gare aperte al libero mercato andrebbero evitate solo in caso di comprovata convenienza economica per lo Stato.

“Non c’è nessuna critica alla legalità di alcun provvedimento – osserva invece Bucci -. C’è soltanto un’opinione e questa opinione la rispettiamo come tutte le altre. Il fatto di affidare in house da parte dell’Anac non è mai stato considerato molto positivo proprio perché non si fanno le gare, però è perfettamente legale, quindi noi pensiamo che sia una cosa buona. Oltretutto, poter dare lavoro alle aziende municipalizzate è una garanzia occupazionale. L’amministrazione pubblica deve fare in modo che le proprie risorse possano avere una ricaduta economica e occupazionale sul territorio. Io ne sono molto convinto e infatti le cose vanno bene e non vedo non vedo nessuna obiezione che possa costringere od obbligare a rivedere alcune scelte che sono state fatte in passato”.

Intanto, mentre l’Anac suggerisce di privatizzare – e nel centrodestra c’è chi sostiene che sia una manovra architettata ad arte per vendere Amt nonostante le promesse della sindaca Salis – la Regione vorrebbe entrare come socio di maggioranza. “Confermo il nostro interesse, che ho già ovviamente evidenziato alla sindaca e al vicesindaco – risponde Bucci a proposito delle indiscrezioni emerse negli scorsi giorni -. Noi siamo assolutamente interessati a entrare appena loro riterranno che questo sia opportuno”.

In ogni caso il tema posto da Anac è noto alla nuova amministrazione. L’intervento degli enti pubblici per ripianare le perdite in bilancio è sottoposto a limiti stringenti proprio per evitare che l’affidamento di servizi in house diventi deleterio per le amministrazioni. Le prossime due settimane, avvicinandosi la scadenza del 15 ottobre per la presentazione del piano industriale, potrebbero diventare decisive.