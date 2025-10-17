Polo Amiu al Lagaccio, incontro tra Comune e comitati: Tursi e Amiu studiano una variante progettuale

Genova. Il polo Amiu in via Bartolomeo Bianco al Lagaccio è stato al centro dell’incontro svolto questa mattina tra le assessore all’Urbanistica Francesca Coppola e all’Ambiente Silvia Pericu con le associazioni del quartiere. Le assessore della giunta Salis definiscono l’incontro, che arriva a distanza di qualche settimana da altri confronti con la popolazione, “franco e costruttivo”.

L’obiettivo era fare il punto sulle ipotesi di progettualità allo studio dell’amministrazione ma anche sulla realizzazione di un campo da basket nel territorio del municipio, esigenza molto sentita al Lagaccio. “Nel corso dell’incontro, abbiamo illustrato alcune possibilità di realizzazione che saranno oggetto di approfondimento e valutazioni”, spiegano le assessore.

Durante la riunione è stato affrontato anche il tema del progetto Amiu in via Bartolomeo Bianco. “Per rispondere a una condivisibile richiesta dei cittadini – spiegano le assessore – abbiamo confermato l’impegno di esplorare tutte le strade possibili per arrivare a una variante progettuale rispetto a quanto approvato dalla precedente amministrazione, rimanendo nel quadro normativo e di finanziamento previsto per un’opera che rientra all’interno del Pnrr. L’obiettivo è sviluppare prioritariamente la realizzazione di un centro del riuso e di educazione ambientale, non prevedendo più l’utilizzo di scarrabili per la raccolta degli ingombranti”.

Le assessore precisano che “non è ancora possibile dare certezze sulla fattibilità della variante, ma l’intenzione dell’amministrazione e di Amiu è di mettere in campo tutte le azioni possibili per raggiungere l’obiettivo perché le richieste e le esigenze, manifestate dalle cittadine e cittadini del quartiere, sono al centro del nostro mandato. Continueremo a lavorare per trovare soluzioni condivise con associazioni e comitati, facendo tutto il possibile per sanare le decisioni calate dall’alto della precedente giunta comunale”.