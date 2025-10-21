  • News24
Investimento

Ambiente, dalla Regione 136.000 euro per tutelare sei aree protette liguri

Nuovi fondi per il programma Liguria Preziosa – Dimora naturale, finalizzato a promuovere la fruizione, la conservazione e la valorizzazione dei territori di pregio naturalistico

sala aree marine protette acquario

Genova. La Regione Liguria investe 136.000 euro nel programma “Liguria Preziosa – Dimora naturale”, finalizzato a promuovere la fruizione, la conservazione e la valorizzazione dei territori di pregio naturalistico, storico e paesaggistico e le aree protette.

Con i nuovi fondi verranno finanziati interventi mirati in sei aree protette liguri: Parco Naturale Regionale di Piana Crixia, Riserva Naturale di Bric Tana, Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra Vara, Parco Naturale Regionale dell’Aveto, Parco Naturale Regionale di Portovenere e Riserva Naturale Regionale di Rio Torsero.

Tra gli interventi più rilevanti figurano il rifacimento dei percorsi e delle ringhiere del Parco di Piana Crixia, la riqualificazione della Foresteria di Beverino nel Parco Montemarcello Magra Vara, la manutenzione dei rifugi del Parco dell’Aveto e il ripristino della segnaletica e dei percorsi nelle aree di tutela marina e paleontologica di Portovenere e Rio Torsero.

“Investiamo per tutelare e rendere fruibile il nostro patrimonio naturale, un tesoro di biodiversità e identità territoriale – dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e Biodiversità Alessandro Piana – Questi contributi permetteranno di intervenire su sentieri, rifugi, foresterie, segnaletica e infrastrutture che rendono fruibili i nostri parchi, migliorando la sicurezza, l’accoglienza e la qualità dell’esperienza per residenti e visitatori. È un modo concreto per sostenere anche le comunità locali”

