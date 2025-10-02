“All’opera per tutti”, il collegamento via pullman con il Carlo Felice sarà rivisto. Villani (Lega): “Snaturato”

Genova. Nel corso dell’ultimo Consiglio del Municipio Media Valbisagno si è discusso del progetto “All’ Opera per tutti”, fortemente voluto ed ideato nello scorso mandato dall’allora assessore Angela Villani, che ad oggi, dai banchi della minoranza, chiede conto con una interrogazione di quali siano le prospettive per la nuova imminente stagione teatrale.

“Questo progetto – commenta – ha avuto un grosso successo perché ha dato la possibilità ai nostri concittadini ed agli iscritti ad associazioni di recarsi al Carlo Felice a prezzi calmierati e con un pullman messo a disposizione gratuitamente ed in partenza direttamente dalla Val Bisagno. Oltre alla presentazione di tutte le opere con appositi incontri nel nostro Auditorium nei giorni precedenti”.

“Devo purtroppo rilevare, mio malgrado, che il progetto nella prossima stagione sarà snaturato – aggiunge Villani – Non è più prevista ad esempio la messa a disposizione del pullman che oltre alla innegabile comodità soprattutto per gli anziani, rappresentava un momento di grande socialità; la prospettata gratuita – già prevista negli attuali piani tariffari del trasporto pubblico – del normale biglietto Amt ovviamente non è la stessa cosa. Le eventuali problematiche economiche prospettate dal Teatro Carlo Felice andavano superate, ad esempio, attivandosi attraverso la ricerca di sponsor che non sarebbero certamente mancati. Si è partiti in ritardo e senza troppa convinzione.”