Allerta gialla per temporali su Genova: “Possibili convergenze e rovesci persistenti”

Genova. Arpal lancia l’allerta gialla per temporali su tutti i bacini costieri della Liguria e sui bacini padani orientali (valli Scrivia, Trebbia e Aveto) a partire dalle 22.00 di oggi mercoledì 29 ottobre.

Questa la scansione dell’allerta meteo nel dettaglio:

• Sul ponente (Zona A) l’allerta terminerà alle 10.00 di domani, giovedì 30 ottobre

• Sul centro (Zona B) e sui versanti padani di levante (Zona E) terminerà alle 13.00 di giovedì 30 ottobre

• Sul levante (Zona C) terminerà alle 15.00 di giovedì 30 ottobre

Lo scenario

La Liguria verrà attraversata da una perturbazione che porterà precipitazioni diffuse in spostamento da ovest verso est. A ponente il passaggio sarà piuttosto rapido e si concluderà già nelle prime ore del mattino; a levante l’instaurarsi di locali convergenze di venti nei bassi strati dell’atmosfera all’interno nel contesto di un intenso flusso umido meridionale, potrebbe portare allo sviluppo di rovesci più intensi e persistenti.

La previsione

Dalla serata si attendono piogge diffuse dapprima sull’imperiese, dove i fenomeni dureranno solo per qualche ore, in successivo spostamento su savonese e genovesato. Una volta raggiunto lo spezzino, le precipitazioni potrebbero persistere per parte della mattinata

I fenomeni

Possibili temporali confinati in mare, piogge diffuse sul territorio ligure e qualche rovescio più persistente nel levante. Non si esclude la formazione di qualche tromba d’aria.

Gli effetti

Generalmente localizzati (allagamento strade asfaltate, piccole frane, etc); atteso il passaggio di una piena nei grandi bacini di C, significativa ma comunque ben contenuta in alveo.

Le previsioni di Arpal

Mercoledì 29 ottobre. Un flusso umido prefrontale dai quadranti meridionali determina condizioni di instabilità con possibili rovesci sparsi e isolati temporali dal pomeriggio con bassa probabilità di fenomeni forti. Dalla sera ulteriore aumento dell’instabilità per l’approssimarsi della perturbazione con alta probabilità di temporali forti/organizzati su ABCE, bassa probabilità su D. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) specie sui rilievi, in intensificazione su C dalla serata. Mare in aumento a molto mosso in sera su C per onda viva di scirocco

Giovedì 30 ottobre. Il transito della perturbazione nella notte determina piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate su AC, significative altrove. Alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su ABCE, bassa probabilità su D. Fenomeni in attenuazione già in mattinata a partire da Ponente, permane una residua instabilità su C con bassa probabilità di fenomeni forti nel pomeriggio. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su C e sui rilievi di E, settentrionali su B, localmente forti altrove. Mare molto mosso per onda da Sud/Sudest.

Venerdì 31 ottobre. Residua instabilità nelle prime ore su BCE con possibili rovesci o temporali fino a moderati, in attenuazione dalla mattinata. Venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su B e parte orientale di A, in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Le disposizioni del Coc

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle ore 22 di mercoledì 29 ottobre alle 12.59 di giovedì 30 ottobre 2025, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

all’entrata in vigore dell’allerta

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: