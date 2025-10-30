Allerta gialla prolungata solo sul Levante, ma continuerà a piovere con possibili temporali forti

Genova. Continua fino a domani mattina la fase perturbata sulla Liguria. Arpal ha deciso un breve prolungamento fino alle 18.00 dell’allerta gialla sui grandi bacini del Levante per seguire il passaggio della piena del Magra, comunque contenuta in alveo.

Confermate invece le altre chiusure su Centro-Levante compresa Genova (zone B-E) alle 13.00, e bacini piccoli e medi del Levante alle 15. Tuttavia, cessata l’allerta, continuerà a piovere soprattutto sul centro levante.

Lo scenario

Il fronte perturbato ha portato precipitazioni per lo più moderate su tutto il territorio regionale. La massima intensità oraria è stata misurata a Mignanego (GE) con 33.2mm/1h, mentre la cumulata più significativa sul territorio ligure è attualmente a Barbagelata (GE) con 155.6mm/24h.

La previsione

Nella giornata odierna ancora piogge diffuse sul Centro-Levante, che torneranno a intensificarsi in serata, dove non si esclude la possibilità di localizzati temporali forti. Un miglioramento più deciso, seppur temporaneo, a partire dalla mattinata di domani.

I fenomeni

Ancora piogge diffuse soprattutto sullo spezzino e genovesato di levante; qualche rovescio più stazionario o in lentissimo spostamento dal pomeriggio. Venti settentrionali localmente fino a forti (40-50 km/h) sul Centro-Ponente, rafficati agli sbocchi vallivi.

Gli effetti

Generalmente localizzati (allagamento strade asfaltate, piccole frane, etc); atteso il passaggio di una piena nei grandi bacini di C, significativa ma comunque ben contenuta in alveo.