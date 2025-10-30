  • News24
Come sempre

Allerta gialla, allagamenti a Ponente in Valpolcevera: chiuso il sottopasso di via Brin

Forti piogge all'alba e disagi alla viabilità. L'allerta gialla per temporali resta in vigore fino alle 13.00

Cronaca
Foto d'archivio

Genova. Allagamenti all’alba a Genova a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato soprattutto il Ponente e la Valpolcevera durante l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal.

Poco dopo le 5.00 la polizia locale ha chiuso al traffico il “solito” sottopasso di via Brin a Certosa. Il transito è vietato a veicoli e pedoni a causa dell’allagamento.

Problemi anche in un altro punto frequentemente critico, la rotatoria di via San Giovanni D’Acri a Cornigliano. Allagamenti anche nel sottopasso di via Rossini a Rivarolo. In questi due casi la polizia locale ha chiesto l’intervento di un autospurgo per far defluire l’acqua, ma la viabilità non è stata interrotta.

L’allerta gialla per temporali, scattata alle 22.00 di mercoledì, resta in vigore su Genova e sul settore centrale della Liguria fino alle 13.00, salvo ulteriori aggiornamenti da parte di Arpal.

Le disposizioni del Coc

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle ore 22 di mercoledì 29 ottobre alle 12.59 di giovedì 30 ottobre 2025, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.
In particolare:
all’emanazione dello stato di allerta
  • proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati
  • spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti
  • tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica
 all’entrata in vigore dell’allerta
  • tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali
  • stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città
  • non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore
Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.
Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.
 
Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:
