Allerta gialla, allagamenti a Ponente in Valpolcevera: chiuso il sottopasso di via Brin

Genova. Allagamenti all’alba a Genova a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato soprattutto il Ponente e la Valpolcevera durante l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal.
Poco dopo le 5.00 la polizia locale ha chiuso al traffico il “solito” sottopasso di via Brin a Certosa. Il transito è vietato a veicoli e pedoni a causa dell’allagamento.
Problemi anche in un altro punto frequentemente critico, la rotatoria di via San Giovanni D’Acri a Cornigliano. Allagamenti anche nel sottopasso di via Rossini a Rivarolo. In questi due casi la polizia locale ha chiesto l’intervento di un autospurgo per far defluire l’acqua, ma la viabilità non è stata interrotta.
L’allerta gialla per temporali, scattata alle 22.00 di mercoledì, resta in vigore su Genova e sul settore centrale della Liguria fino alle 13.00, salvo ulteriori aggiornamenti da parte di Arpal.
Le disposizioni del Coc
- proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati
- spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti
- tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica
- tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali
- stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città
- non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore
- pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt
- sito https://allertaliguria.regione.liguria.it
- sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile
- Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’ allerta meteo