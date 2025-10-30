Allerta gialla, allagamenti a Ponente in Valpolcevera: chiuso il sottopasso di via Brin

Genova. Allagamenti all’alba a Genova a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato soprattutto il Ponente e la Valpolcevera durante l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal.

Poco dopo le 5.00 la polizia locale ha chiuso al traffico il “solito” sottopasso di via Brin a Certosa. Il transito è vietato a veicoli e pedoni a causa dell’allagamento.

Problemi anche in un altro punto frequentemente critico, la rotatoria di via San Giovanni D’Acri a Cornigliano. Allagamenti anche nel sottopasso di via Rossini a Rivarolo. In questi due casi la polizia locale ha chiesto l’intervento di un autospurgo per far defluire l’acqua, ma la viabilità non è stata interrotta.

L’allerta gialla per temporali, scattata alle 22.00 di mercoledì, resta in vigore su Genova e sul settore centrale della Liguria fino alle 13.00, salvo ulteriori aggiornamenti da parte di Arpal.

Le disposizioni del Coc

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle ore 22 di mercoledì 29 ottobre alle 12.59 di giovedì 30 ottobre 2025, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

all’entrata in vigore dell’allerta

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: