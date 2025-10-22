Allerta arancione da giovedì mattina sul Centro-Levante della Liguria e vento forte

Liguria. Previsioni meteo in peggioramento sulla Liguria, tanto che Arpal ha emanato prima un’allerta gialla per temporali e piogge diffuse dalle 8 alle 9:59 di domani, giovedì 23 ottobre e successivamente un’allerta arancione dalle 10 alle 17:59 sul centro Levante della Liguria per quanto riguarda la zona B, che va da Capo Noli al promontorio di Portofino e interessa Genova, ma anche per le zone C ed E, ossia tutto il Levante.

Sul Ponente (zone A e D), sarà allerta gialla dalle 8 alle 15.

È in arrivo anche sulla Liguria un passaggio fortemente perturbato, veloce e molto intenso. Temporali “forti, organizzati e stazionari”, colpi di vento e mareggiata prolungata i fenomeni cui prestare la massima attenzione. Non si possono escludere neppure grandinate e trombe marine. Arpal sottolinea che saranno anche possibili criticità associate al transito della piena nei bacini grandi del Centro Levante e relativo entroterra.

LO SCENARIO: Il sistema perturbato atlantico che ci interesserà domani è stato chiamato “Benjamin” da Meteo France: sarà pilotato da una zona depressionaria situata a nord della Francia, e da un minimo secondario a ridosso delle Alpi. Il fronte vero e proprio attraverserà la Liguria a partire dalle ore centrali di domani, giovedì 23 ottobre, con una fase prefrontale “breve ma intensa”: protagonisti i venti di burrasca e burrasca forte da sud/sud ovest che accompagneranno temporali anche intensi in spostamento lento e favoriranno un deciso aumento del moto ondoso.

LA PREVISIONE: dal mattino infatti la configurazione di confluenza di venti meridionali, caldi e carichi di umidità, appare favorevole alla formazione di una struttura temporalesca lineare quasi stazionaria, associata a piogge di forte intensità, orientata da Sud-Ovest a nod-est. Passate le ore centrali si osserverà un deciso rinforzo del libeccio mentre sul settore centrale l’ingresso di una ventilazione settentrionale al passaggio del fronte seccherà l’atmosfera a tutti i livelli: cesseranno così le precipitazioni.

I FENOMENI: Oltre ai temporali “forti organizzati e stazionari”, capaci di produrre intensità orarie superiori ai 50 mm e fulminazioni, gli altri fenomeni saranno i colpi di vento di notevole intensità e la mareggiata prolungata fino alle prime ore di sabato; avremo periodo di 10 secondi, con onda lunga e penetrante a partire dalla notte. Non si possono escludere grandinate e trombe marine.

GLI EFFETTI: La fase temporalesca più intensa dovrebbe durare “solo” qualche ora, ma più che sufficiente per avere impatti molto gravi al suolo. Le intensità di precipitazione (superiori ai 50mm/1h) saranno tali da poter causare effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione: dall’inevitabile allagamento di sedi stradali e sottopassi a risposte repentine dei torrenti, con innalzamenti rapidi e possibili esondazioni.

Altrettanto violenti i colpi di vento, con raffiche superiori ai 100 km/h, e la mareggiata, con un intervallo di tempo di oltre dieci secondi fra un’onda e l’altra.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito dell’allerta.

Scuole aperte o chiuse

A Genova il Coc ha deciso di mantenere le scuole aperte, disponendo l’attivazione dei piani d’emergenza che prevedono la permanenza all’interno degli istituti in caso di criticità. Altri comuni, invece, hanno optato per la chiusura: qui l’elenco in aggiornamento.

Attenzione al vento, divieti e chiusure a Genova

La protezione civile di Genova comunica che entrano in vigore le ordinanze per divieto di transito in sopraelevata per i veicoli a due ruote, telonati e furgonati e chiusura di giardini, parchi e cimiteri.

Mareggiata in arrivo, le indicazioni del Comune

È arrivato anche un avviso per mareggiata intensa per domani, 23 ottobre, e dopodomani, 24 ottobre. Secondo l’ordinanza che entra in vigore è vietato sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili, vietata la balneazione e l’uso di imbarcazioni. È richiesto di mettere in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno.