Falso allarme

Presunto allarme bomba in via XX Settembre: era un trolley abbandonato

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, interdetto anche il passaggio pedonale. Poco dopo un altro pacco sospetto in via Macaggi

Genova. Un nuovo presunto allarme bomba in centro città a Genova. L’intervento è stato attuato tra le 15 e le 16 di questo venerdì 10 ottobre, in via XX Settembre, a pochi passi dall’hotel Bristol.

Vigili del fuoco, forze dell’ordine e squadre di artificieri dei carabinieri sono stati allertati per un trolley abbandonato vicino ad alcuni bicibox, probabilmente scambiati da qualche avventore dell’hotel per cassonetti dell’immondizia.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e poi riaperta, così come temporaneamente è stato interdetto il passaggio pedonale sotto i portici di via XX, a salire, nel tratto interessato dall’intervento.

Per mettere in sicurezza l’area i carabinieri e i vigili del fuoco non hanno fatto brillare la valigia ma l’hanno sfondata utilizzando un cannone ad acqua. Sul posto anche la Croce Bianca.

Pochi minuti dopo la conclusione dell’intervento in via XX Settembre è stato ritrovato un altro pacco sospetto in via Macaggi. Uno zaino è finito, per motivi da chiarire, in mezzo alla carreggiata.

Anche in questo caso sono intervenuti vigili del fuoco e artificieri, nonché la polizia locale, per chiudere la strada, e l’ambulanza in supporto. Lo zaino conteneva vestiti.

Rixi (Lega): “Doppio allarme bomba, ora serve responsabilità”

Il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, in una nota, afferma: “Voglio ringraziare artificieri, forze dell’ordine e pubbliche assistenze per la rapidità e la professionalità con cui hanno gestito i due allarmi bomba di oggi a Genova, in via XX Settembre e via Macaggi, risultati fortunatamente infondati. Invito tutti ad abbassare i toni e a ritrovare senso di responsabilità. Occorre sgomberare le università occupate e tornare a garantire i diritti costituzionali di tutti, a partire da lavoro, studio e sicurezza”.

Nei giorni scorsi, precisamente il 7 ottobre, un allarme bomba aveva suscitato preoccupazione. In una strada non lontano dalla sinagoga genovese, era stata trovata una borsetta abbandonata.

