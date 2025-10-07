Genova. Il personale del nucleo artificieri è intervenuto questa mattina intorno alle 10 all’incrocio tra via Bertora e via Assarotti, per un pacco sospetto lasciato vicino nelle pressi della sinagoga di Genova, presidiata h24 da militari dell’esercito. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato un sacchetto poggiato sopra una colonnina dedicata alla telefonia mobile e hanno chiamato il 113.
La zona è stata interdetta al traffico e ai pedoni in attesa dell’arrivo degli specialisti. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco in via preventiva. Dopo la chiusura di via Bertora anche via Assarotti è stata chiusa per consentire l’intervento, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino. La polizia ha fatto chiudere anche i negozi della zona per precauzione, mentre una piccola folla di curiosi si è assiepata ai bordi della zona transennata per osservare le operazioni in corso.
Il pacco è stato fatto brillare dagli artificieri della polizia e l’allarme è quindi rientrato.
L’allarme ha destato particolare preoccupazione perché è scattato proprio nel giorno dell’ anniversario della strage perpetrata da Hamas che provocò la morte di 1200 israeliani di cui la maggior parte civili.
Una ricorrenza che in questi ultimi giorni ha creato parecchio dibattito e polemica anche a Genova, soprattutto per l’arrivo della rappresentante dell’Onu Francesca Albanese – attesa per un evento inizialmente previsto a Palazzo Ducale e poi spostato ai Giardini Luzzati – che da tempo condanna con forza il genocidio in corso a Gaza, ricordando come il le violenze del 7 ottobre siano da inserire in un contesto e in una dinamica politica e militare che affonda le sue radici nel tempo.