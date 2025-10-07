Genova. Il personale del nucleo artificieri è intervenuto questa mattina intorno alle 10 all’incrocio tra via Bertora e via Assarotti, per un pacco sospetto lasciato vicino nelle pressi della sinagoga di Genova, presidiata h24 da militari dell’esercito. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato un sacchetto poggiato sopra una colonnina dedicata alla telefonia mobile e hanno chiamato il 113.

La sinagoga in via Bertora

La zona è stata interdetta al traffico e ai pedoni in attesa dell’arrivo degli specialisti. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco in via preventiva. Dopo la chiusura di via Bertora anche via Assarotti è stata chiusa per consentire l’intervento, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino. La polizia ha fatto chiudere anche i negozi della zona per precauzione, mentre una piccola folla di curiosi si è assiepata ai bordi della zona transennata per osservare le operazioni in corso.

Il pacco è stato fatto brillare dagli artificieri della polizia e l’allarme è quindi rientrato.

L’allarme ha destato particolare preoccupazione perché è scattato proprio nel giorno dell’ anniversario della strage perpetrata da Hamas che provocò la morte di 1200 israeliani di cui la maggior parte civili.

Allarme bomba tra via Assarotti e la sinagoga di Genova

Una ricorrenza che in questi ultimi giorni ha creato parecchio dibattito e polemica anche a Genova, soprattutto per l’arrivo della rappresentante dell’Onu Francesca Albanese – attesa per un evento inizialmente previsto a Palazzo Ducale e poi spostato ai Giardini Luzzati – che da tempo condanna con forza il genocidio in corso a Gaza, ricordando come il le violenze del 7 ottobre siano da inserire in un contesto e in una dinamica politica e militare che affonda le sue radici nel tempo.