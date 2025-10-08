Alcol test volontari in piazza Matteotti, torna l’iniziativa della polizia locale

Genova. Torna anche in autunno l’info-point della polizia locale dove sarà possibile sottoporsi volontariamente ad alcol test, sperimentato con successo la scorsa estate. Tutti i venerdì notte, in piazza Matteotti, sarà attivo un punto informativo dove sarà possibile eseguire il pre-test etilometrico: un servizio pensato per offrire un momento di informazione e prevenzione prima di mettersi alla guida.

L’iniziativa si rivolge in particolare ai giovani e giovanissimi che frequentano il centro storico genovese nel fine settimana, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati al consumo di alcol, favorendo così scelte di mobilità più sicure e responsabili.

“Si tratta di un progetto molto importante, capace di incidere positivamente sui comportamenti dei cittadini, in particolare delle fasce più giovani, e di rafforzare la cultura della sicurezza stradale – dichiara l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale Arianna Viscogliosi – Dopo corso Italia e piazza della Vittoria anche piazza Matteotti diventerà un punto di riferimento per la diffusione della consapevolezza e della responsabilità alla guida, contribuendo a rendere Genova una città sempre più attenta e sensibile ai temi della prevenzione e del dialogo diretto con i cittadini per incrementare la sicurezza stradale”.

Alcol test, i dati della stagione estiva

30 info-point, di cui 18 in corso Italia e 12 in piazza della Vittoria, attivi nelle ore serali del fine settimana e tutti dotati di strumenti per alcol test. Durante l’estate 2025 la polizia locale ha allestito complessivamente, di cui, attivi nelle ore serali del fine settimana e tutti dotati di strumenti per alcol test.

Delle 4.645 persone che si erano sottoposte volontariamente al test per verificare il proprio tasso alcolemico nel sangue, 1.731 (il 37,3%) erano risultate positive all’alcol test. Tra queste, 812 casi positivi si erano registrati nella fascia 18-30 anni (44,1%), su un totale di 1.841 aderenti appartenenti a tale fascia di età, seguita da quella 31-49 anni con 440 casi positivi su 1.254 (35,1%).

In termini percentuali però alla fascia 18-30 anni seguiva subito dopo quella tra i 14 e i 17 anni (36,0%): su 89 giovanissimi/e erano stati registrati ben 32 casi positivi, di cui 4 (12,5%) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La soglia degli 1,5 g/l, indice di situazioni di forte pericolosità alla guida, era stata superata complessivamente dal 9,2% dei positivi, mentre una quota comunque consistente (36,9%) registrava valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l, quindi già penalmente sanzionata dal Codice della Strada.