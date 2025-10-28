Il notaio genovese Alberto Clavarino corre la maratona di New York per il Gaslini

Genova. Ci sarà anche un genovese, il prossimo2 novembre, a correre la leggendaria maratona di New York: il notaio Alberto Clavarino, presidente del Park Tennis, ha deciso di partecipare portando allo stesso tempo avanti un’importante iniziativa solidale a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS.

La scelta di Clavarino nasce dal desiderio di mettere il proprio impegno e la propria passione al servizio di una causa che da anni lo vede coinvolto in prima persona attraverso il ruolo attivo all’interno di Gaslininsieme. Clavarino è infatti socio partecipante della Fondazione Gaslininsieme e membro del consiglio direttivo della Fondazione in rappresentanza del Comitato Soci Partecipanti.

“La maratona di New York è un sogno che si avvera – ha detto Clavarino – e sarà una sfida personale davvero importante. Corro per me stesso con l’obiettivo di migliorare il mio record personale passato ma vorrei correre anche per tutti i bambini del Gaslini. Sono vicino all’Ospedale perché mia moglie è una dottoressa oncologa del Gaslini, sono socio partecipante e membro del consiglio direttivo di Gaslininsieme. Ogni chilometro percorso sarà dedicato ai bambini che ogni giorno affrontano sfide ben più grandi. La maratona è lunga 42,195 km, ma insieme possiamo farla arrivare molto più lontano”.

Per sostenere l’iniziativa, la Fondazione Gaslininsieme ha attivato una campagna di crowdfunding attraverso una pagina dedicata dove amici, colleghi, conoscenti e chiunque lo desideri può contribuire con una donazione. L’invito è semplice ma potente: “Alberto ci mette le gambe e il fiato, tutti possono correre con lui con il cuore, con una donazione per i bambini del Gaslini.” Ogni contributo sarà destinato a sostenere i progetti dell’ospedale pediatrico genovese, aiutando concretamente i piccoli pazienti e le loro famiglie.

In occasione della maratona, Clavarino correrà indossando un completo tecnico interamente brandizzato con i loghi dell’Istituto Giannina Gaslini e della Fondazione Gaslininsieme, appositamente realizzato e offerto da Joma che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Alberto Clavarino, caro amico della Fondazione Gaslininsieme, per la sua generosa iniziativa e per la sensibilità dimostrata nell’unire un’esperienza sportiva così significativa ad una concreta azione di solidarietà. Il suo gesto acquista un valore ancor più importante alla luce del ruolo attivo che Alberto svolge all’interno della Fondazione. La nostra è una fondazione di partecipazione, aperta a tutti coloro che desiderano contribuire in modo attivo e responsabile alla sua crescita. Iniziative come quella promossa da Alberto rappresentano un esempio virtuoso di come ciascun Socio Partecipante possa diventare un vero ambasciatore dei nostri valori. Questo è un bellissimo esempio di condivisione e di come la generosità possa essere contagiosa”, ha detto Anna Zanuttini, segretaria generale della Fondazione Gaslininsieme ETS.