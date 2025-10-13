Ancora alberi a rischio, abbattimenti in vista dopo il monitoraggio

Genova. Due alberi in corso Aurelio Saffi, altri quattro in corso Firenze, a Castelletto, e un altro ancora in via Campanella, in Albaro: sono gli abbattimenti previsti per questa settimana da parte di Aster, incaricata dal Comune di monitorare con attenzione il verde cittadino e di intervenire in caso di situazioni di possibile rischio o pericolo.

Gli alberi in questione sono due lecci (in corso Aurelio Saffi), due palme, un abete e un leccio in corso Firenze e un pino in via Campanella.

In piazza Leopardi, invece, è in corso una valutazione degli alberi presenti su cui verrà determinato se è necessario o meno l’abbattimento.

I tecnici di Aster, in coordinamento con l’ufficio verde del Comune, hanno effettuato delle verifiche di stabilità sulle alberature, arrivando alla decisione di abbatterli in quanto considerati a rischio. Nel frattempo proseguono le attività di reimpianto per i filari di viale Giorgio Modugno, a Pegli, e i lavori di potatura per le palme che delimitano il parcheggio di Molo Archetti, sempre a Pegli.