Albanese, Cavo (NM): “Salis sposti la data dell’incontro, il 7 ottobre è inaccettabile”

Secondo la deputata e capogruppo a Tursi: "E' una figura divisiva, incontro inopportuno nel giorno della strage dei kibbutz"

ilaria cavo

Genova. Ilaria Cavo, deputata ligure e presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo in consiglio comunale di Nm-Orgoglio Genova, interviene sul caso della partecipazione della relatrice speciale delle Nazioni unite per la Palestina, Francesca Albanese, invitata a un evento organizzato da Defence for Children il 7 ottobre a Genova.

“Silvia Salis è, o dovrebbe essere, la sindaca di tutti i genovesi: anche della comunità ebraica che non può accettare che Francesca Albanese, figura certamente divisiva, partecipi domani, 7 ottobre, a un incontro a Palazzo Ducale, alla presenza della prima cittadina. Proprio nel giorno in cui ricorre l’anniversario della strage dei kibbutz. Una coincidenza inaccettabile”, scrive Cavo in una nota.

“Siamo sempre per il dibattito e il confronto, soprattutto quando non è unilaterale. In questo caso, viste le date e la delicatezza del momento, ci auguriamo che Silvia Salis prenda in mano la situazione, valutando l’opportunità di un simile incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Genova, in un momento in cui i toni dovrebbero abbassarsi per lasciar spazio alla diplomazia, per portare avanti quel piano di pace statunitense come votato, in Parlamento, oltre che dal centro destra anche da una parte delle forze politiche (Iv e Azione) che sostiene la sua giunta. Soprattutto chiedo e chiediamo apertamente alla sindaca di intervenire rapidamente per lo spostamento della data dell’incontro, certamente inopportuna”, conclude Ilaria Cavo.

