L'intervento

AI ed economia del mare, Bucci: “L’intelligenza artificiale è un mezzo, non un fine”

"Occorre cogliere le opportunità che questa nuova tecnologia ci offre, come hanno sempre fatto i liguri e i genovesi, che hanno dato al mondo invenzioni e innovazioni capaci di cambiare il modo di lavorare e commerciare"

Generico ottobre 2025

Genova. “L’intelligenza artificiale non può essere un fine, ma deve essere un mezzo per ottenere risultati che abbiano ricadute di tipo economico, sociale e ambientale”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenendo oggi al convegno sull’Intelligenza artificiale e l’Economia del mare organizzato a Palazzo Spinola.

“Si tratta di una novità che avrà un impatto determinante sul nostro futuro, lo sta già avendo sul nostro presente, e lo avrà anche sulla blue economy. Ci sono decine e decine di possibilità e attività su cui potrà essere impiegata l’intelligenza artificiale: dal caricare una nave a definire una rotta” ha aggiunto Bucci.

“È necessario migliorare l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla Blue Economy per non restare indietro – ha concluso il governatore ligure – per cogliere le opportunità che questa nuova tecnologia ci offre, come hanno sempre fatto i liguri e i genovesi, che hanno dato al mondo invenzioni e innovazioni capaci di cambiare il modo di lavorare e commerciare, penso alle assicurazioni e alla banca”.

