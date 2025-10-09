Borzonasca. Domenica 19 ottobre a Borzonasca torna l’appuntamento con Agricasta, la manifestazione storica dedicata alla castagna e alle eccellenze locali.

L’appuntamento è dalle 12 alle 19 nelle vie e nelle piazze del paese per assaggiare le specialità a base di castagna, partecipare ai laboratori e agli eventi per bambini, acquistare prodotti locali e ballare sulle note del liscio. Nel corso della giornata verranno anche distribuite gratuitamente caldarroste.

“Da oltre vent’anni Agricasta celebra e rinnova la cultura della castagna, un prodotto che ha avuto un ruolo centrale per l’economia locale – ha detto il sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio – Per secoli i terreni tra i 600 e gli 800 metri attorno a Borzonasca sono stati dedicati esclusivamente al castagno: venivano curati con attenzione, il sottobosco era pulito e ogni anno si facevano le potature. Dopo la guerra le malattie hanno colpito duramente le piante, ma oggi la produzione è ancora significativa. Come amministrazione sosteniamo la manifestazione mettendo a disposizione spazi e logistica, mentre un comitato di cittadini coordinato dalla Pro Loco si occupa dell’organizzazione. Ogni anno arrivano migliaia di visitatori, segno di un evento capace di raccontare l’anima autentica della nostra cultura materiale».

“Con Agricasta la tradizione si rinnova e si arricchisce, diventando una vetrina straordinaria non solo per la castagna, ma per tutto il patrimonio agricolo, artigianale, culturale ed enogastronomico della nostra valle. Le origini della manifestazione risalgono al 1999, con il progetto Castanea, che per primo aveva colto l’importanza della castagna come risorsa identitaria e culturale”, ha aggiunto l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana.